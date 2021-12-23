Ледовый городок в Чите заработает с 24 декабря

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

На открытии подведут итоги конкурса ледяных скульптур



24 декабря в Чите на площади имени Ленина в 17:00 состоится торжественное открытие ледового городка.



На сцене будет представлена концертно-праздничная программа, встреча с Дедом Морозом и передача новогоднего ключа, символизирующего открытие городка. Также в этот день на главной площади краевой столицы зажгутся праздничные огни, и будет дан старт предновогодним мероприятиям.



В рамках праздника будут подведены итоги конкурса «Зимняя сказка». Состоится награждение победителей и участников конкурса ледяных скульптур. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».



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