На открытии подведут итоги конкурса ледяных скульптур
24 декабря в Чите на площади имени Ленина в 17:00 состоится торжественное открытие ледового городка.
На сцене будет представлена концертно-праздничная программа, встреча с Дедом Морозом и передача новогоднего ключа, символизирующего открытие городка. Также в этот день на главной площади краевой столицы зажгутся праздничные огни, и будет дан старт предновогодним мероприятиям.
В рамках праздника будут подведены итоги конкурса «Зимняя сказка». Состоится награждение победителей и участников конкурса ледяных скульптур. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».
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Ледовый городок в Чите заработает с 24 декабря
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