В Монголии нашли древнее птичье яйцо

Это первая в стране находка целого яйца доисторического страуса



Редкое птичье яйцо было найдено на территории сомона Жаргалант аймака Ховд Монголии. Исследователи предполагают, что оно может быть страусиным и относится к последнему ледниковому периоду – примерно около 10-15 тысяч лет назад.



Яйцо имеет габариты 17,3 см х 50,5 см х 45,5 см. и весит 349 г.



Сотрудники компании «Ховд Ургуу» с помощью техники проводили ремонтные работы в сомоне Жаргалант и обнаружили яйцо на глубине около 3,5 метра. После этого работники передали находку специалистам, приложив соответствующие фотоматериалы и документацию.



Среди петроглифов пещеры Гурван Сэнхэр в сомоне Манхан имеется изображение страуса. Поэтому палеонтологи аймака уверены в том, что им удастся доказать, что этот вид птицы обитал в горах Монгольского Алтая.



Напомним, что ранее в Монголии находили части страусиных яиц, однако это первая находка полноценного яйца птицы. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

