В улан-удэнской колонии построили двухметровую ледяную горку

В колонии прошёл конкурс снежных городков
В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ состоялся конкурс снежных городков.
Победителями творческого конкурса стали осуждённые отряда №7, где отбывает наказание талантливый скульптор Эдуард. Его скульптуры уже украшают территорию исправительного учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Вдохновившись тем, что новогодний городок на главной площади Улан-Удэ посвящен героям мультфильма Бадме и Чагдару, осуждённые воссоздали на территории отряда одноимённых персонажей мультфильма режиссёра Эрдэни Жалцанова.
Кроме этого, в снежном городке располагаются фигуры Деда Мороза и Снегурочки, тигра, ёлка и надписи из снега «С новым годом!», а в благодарность врачам хэштег «#мывместе». Главным украшением городка стала двухметровая ледяная горка со ступенями для подъёма и небольшим виражом при спуске.
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