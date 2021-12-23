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В улан-удэнской колонии построили двухметровую ледяную горку

В улан-удэнской колонии построили двухметровую ледяную горку
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В колонии прошёл конкурс снежных городков

В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ состоялся конкурс снежных городков.

Победителями творческого конкурса стали осуждённые отряда №7, где отбывает наказание талантливый скульптор Эдуард. Его скульптуры уже украшают территорию исправительного учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.


Вдохновившись тем, что новогодний городок на главной площади Улан-Удэ посвящен героям мультфильма Бадме и Чагдару, осуждённые воссоздали на территории отряда одноимённых персонажей мультфильма режиссёра Эрдэни Жалцанова.

Кроме этого, в снежном городке располагаются фигуры Деда Мороза и Снегурочки, тигра, ёлка и надписи из снега «С новым годом!», а в благодарность врачам хэштег «#мывместе». Главным украшением городка стала двухметровая ледяная горка со ступенями для подъёма и небольшим виражом при спуске.

колония осужденные

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