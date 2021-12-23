Байкальский нейтринный телескоп зафиксировал «космического гостя»

Впервые на Земле две установки зарегистрировали нейтрино высоких энергий от одного астрофизического источника



Нейтрино от активного ядра одной из далеких галактик зарегистрировали Байкальским нейтринным телескопом учёные коллаборации Baikal-GVD, участником которой является НИИ прикладной физики Иркутского госуниверситета. За несколько часов до этого другой нейтринный детектор, находящийся в Антарктиде, также зафиксировал так называемую мюонную дорожку, образованную нейтрино, направление прихода которого указало на тот же самый источник.



Как отметили ученые, фактически, это первый случай регистрации нейтрино высоких энергий от одного астрофизического источника, сделанный на Земле двумя установками. Также чёткая регистрация позволяет говорить о статистической обеспеченности этого явления и 100-процентной работоспособности Байкальского нейтринного телескопа. Напомним, телескоп состоит из нескольких сотен детекторов, объединённых в кластеры и погруженных в глубину Байкала. В марте 2021 года введён в эксплуатацию восьмой кластер, запуск которого официально произвел министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.



— Важнейшим событием, завершающим год, стала регистрация 8 декабря установкой Baikal-GVD нейтрино с предполагаемой энергией 43 ТэВ, пришедшего из области, где расположен один из самых ярких радиоблазаров на небе. Принципиально важно, что в то же самое время этот блазар испытал самую мощную вспышку в гамма-диапазоне и видимом излучении за всю историю наблюдений за ним, его яркость возросла также в рентгеновских лучах и начало вспышки уже можно наблюдать в радиодиапазоне, - заявил профессор Николай Буднев, декан физического факультета ИГУ.



Другое нейтрино с предполагаемой энергией около 172 ТэВ было зарегистрировано тремя часами ранее нейтринной обсерваторией IceCube на Южном полюсе, вероятно, от этого же источника. Совпадение времени регистрации нейтрино с такой мощной вспышкой блазара — второе за всю историю наблюдений IceCube и это первый случай регистрации нейтрино двумя крупнейшими в мире установками, расположенными на Южном полюсе и на Байкале.



Ученые отмечают, что нейтрино позволяют получить информацию о внутренней структуре самых мощных источников Вселенной — это необходимо, чтобы понять историю возникновения Вселенной, её развитие, современное состояние и что с ней будет в будущем, а также это дает понимание фундаментальных законов физики, фундаментальных законов строения Вселенной. Между тем, регистрация статистически обеспеченных нейтрино из далеких галактик является достаточно редким событием.



Нейтринный телескоп Baikal-GVD предназначен для регистрации слабых вспышек света (черенковского излучения), которые возникают в результате взаимодействия с водой частиц, приходящих из космоса (нейтрино). Является уникальной научной установкой России и входит в глобальную нейтринную сеть как один из важнейших её элементов в Северном полушарии Земли.



Проект по созданию нейтринного телескопа Baikal-GVD реализуется международной коллаборацией Baikal, участником которой является НИИ прикладной физики ИГУ. Кроме Иркутского госуниверситета, в составе коллаборации: объединенный институт ядерных исследований (Дубна), институт ядерных исследований РАН , Московский и Нижегородский государственные университеты, Санкт-Петербургский морской технический университет, Чешский технический университет, институт ядерной физики Польской академии наук, университет имени Коменского (Братислава). Об этом сообщает управление информационной политики ИГУ.



