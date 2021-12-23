В Бурятии сняли редкое и малоисследованное явление

На небе республики астрономы ИГУ зафиксировали множественные спрайты
Один из наиболее интересных астрономических снимков уходящего года сделала метеорная установка SKYLINE астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета, установленная на астрофизическом полигоне университета в Тункинской долине Бурятии. Летом этого года аппаратура установки зарегистрировала так называемые спрайты — электрические разряды в холодной плазме. Уникальный снимок предоставил директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.
Спрайты — это сравнительно недавно открытый вид электрических разрядов в холодной плазме, происходящих на высоте от 50 до 130 км (условная граница атмосферы и космоса, так называемая линия Кармана, проходит на высоте 100 км), т.е. высокие спрайты происходят фактически в космосе. Представляют собой некое подобие молнии, бьющей вверх. Впервые это явление было случайно зафиксировано в 1989 году. Сейчас о физической природе спрайтов известно крайне мало.
— Спрайты возникают во время гроз, над той областью, где гораздо ниже, в тропосфере, генерируются сильные молнии. Увидеть и зарегистрировать спрайты крайне сложно — эти вспышки сложной формы длятся всего около одной сотой доли секунды. Метеорная установка обсерватории ИГУ работала во время мощной грозы 23 июня 2021 года. При обработке полученных данных на одном из снимков были зарегистрированы спрайты. Сотрудник астрономической обсерватории ИГУ Кирилл Иванов отметил, что зафиксирован довольно редкий случай множественных спрайтов — это довольно редкое явление, как правило, одновременно наблюдаемых спрайтов бывает меньше, - рассказал Сергей Язев.
Исследователи намерены проанализировать полученные данные совместно с коллегами из института солнечно-земной физики СО РАН.
Метеорные станции астрономической обсерватории ИГУ фиксируют метеоры, сгорающие в небе над Тункинской долиной. Одна из них расположена на астрофизическом полигоне, вторая — на Саянской обсерватории ИСЗФ РАН. Оборудование станций позволяет получать данные о высоте, на которой загорелся метеор, направлении падения, скорости полета и орбите, по которой он летел вокруг Солнца. Также станции оснащены спектрографами, которые позволят определить химический состав ярких метеоров. Об этом сообщает управление информационной политики ИГУ.
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