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Агинский боец ММА завоевал кубок федерации Москвы

Агинский боец ММА завоевал кубок федерации Москвы
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Бадмацырен Доржиев одержал победу в весовой категории 61,2 кг

Всероссийский мастерский турнир среди мужчин по ММА «Кубок федерации Москвы» прошёл с 17 по 19 декабря в Москве.

- Турнир представляет собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств, является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы. В нём успешно выступили наши земляки. Мастер спорта Бадмацырен Доржиев одержал победу в весовой категории 61,2 кг. Зоригто Дугаров занял третье место, – рассказали представители спортивного сообщества Агинского Бурятского округа.

Напомним, что приказом министерства спорта Российской Федерации мастеру спорта России международного класса по спортивной борьбе (панкратиону) Бадмацырену Доржиеву присвоено спортивное звание мастер спорта России по ММА – смешанным боевым искусствам или миксфайту. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
ММА смешанные единоборства спорт Агинский Бурятский округ кубок

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