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На строительство двух школ в Чите выделено 1,5 млрд рублей

На строительство двух школ в Чите выделено 1,5 млрд рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Каждая из них будет рассчитана на 800 учащихся

Забайкальский край из федерального бюджета получит 1,5 миллиарда рублей в 2022-2024 годах на строительство двух новых школ в посёлке Каштак и Железнодорожном районе Читы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

- «Правительство РФ утвердило для регионов распределение средств федерального бюджета на 2022-2024 годы для создания новых мест в школах в связи с ростом числа обучающихся. Забайкалье получит 1,5 миллиарда рублей. Эти средства предназначены для строительства двух школ по 800 мест в посёлке Каштак и Железнодорожном районе города Читы. Также предусмотрено софинансирование проекта из краевого бюджета на 23,5 миллиона рублей, - отметил исполняющий обязанности министра образования и науки Забайкалья Евгений Егоров.

Всего будет распределено свыше 24 миллиардов рублей в 23 региона РФ. В ближайшие годы в этих субъектах построят 49 школ, благодаря чему появится более 45 тысяч дополнительных учебных мест.

Напомним, в Забайкальском крае строятся школы на 1100 мест в Октябрьском микрорайоне Читы, на 250 мест в селе Смоленка Читинского района и на 250 мест в селе Александровский Завод. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края.

Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, Иркутск получит федеральную субсидию на строительство трёх школ.

Чита строительство Забайкальский край школа

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