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Ученицу из Кяхты наградили в Москве

Ученицу из Кяхты наградили в Москве
Общество,  Фото:Российский фонд культуры
Она стала призёром конкурса творческих работ

Награждение победителей конкурса творческих работ нацпроекта «Культура» 2021 состоялось 21 декабря в Москве. Конкурс проходил в четырёх номинациях: «Видеоролик», «Видеоролик в TikTok», «Эссе» и «Поэзия».

Второе место в номинации «Эссе» завоевала Елена М. из Бурятии. Семнадцатилетняя жительница Кяхты представила работу «Маршрут «Александр Невский – святой покровитель града Петра».

Победителям вручили планшетные компьютеры, остальным лауреатам подарили памятные походные наборы. Награду Елене вручила телеведущая Ирада Зейналова. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
Кяхта конкурс награждение Бурятия эссе

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