Ученицу из Кяхты наградили в Москве

Общество, Фото: Российский фонд культуры

Она стала призёром конкурса творческих работ



Награждение победителей конкурса творческих работ нацпроекта «Культура» 2021 состоялось 21 декабря в Москве. Конкурс проходил в четырёх номинациях: «Видеоролик», «Видеоролик в TikTok», «Эссе» и «Поэзия».



Второе место в номинации «Эссе» завоевала Елена М. из Бурятии. Семнадцатилетняя жительница Кяхты представила работу «Маршрут «Александр Невский – святой покровитель града Петра».



Победителям вручили планшетные компьютеры, остальным лауреатам подарили памятные походные наборы. Награду Елене вручила телеведущая Ирада Зейналова. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

