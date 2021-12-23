Она стала призёром конкурса творческих работ
Награждение победителей конкурса творческих работ нацпроекта «Культура» 2021 состоялось 21 декабря в Москве. Конкурс проходил в четырёх номинациях: «Видеоролик», «Видеоролик в TikTok», «Эссе» и «Поэзия».
Второе место в номинации «Эссе» завоевала Елена М. из Бурятии. Семнадцатилетняя жительница Кяхты представила работу «Маршрут «Александр Невский – святой покровитель града Петра».
Победителям вручили планшетные компьютеры, остальным лауреатам подарили памятные походные наборы. Награду Елене вручила телеведущая Ирада Зейналова. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
Ученицу из Кяхты наградили в Москве
Общество, Фото:
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