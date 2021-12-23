Жители разных городов страны следят за событиями в столице Бурятии
Жители республики, уехавшие в другие города, внимательно следят за событиями в Улан-Удэ, где из-за аварии на ТЭЦ-1 под отключение горячей воды и снижение тепла попали около тысячи домов. Часть детских садов сегодня не работают.
Из разных городов России выходцы из Бурятии обеспокоены чрезвычайной обстановкой в столице республики.
- Дежа-вю просто. Было же точно также и тоже перед Новым годом, и опять же первая ТЭЦ, - пишет в соцсети улан-удэнка, переехавшая в Санкт-Петербург.
Иркутянин, бывший житель Бурятии, внимательно следит за событиями, происходящими в Улан-Удэ. Он изучает карту зоны, за которую отвечает ТЭЦ-1.
Соцсети переполнены откликами улан-удэнцев и не только на происходящее в столице Бурятии.
Выходцы из Бурятии обеспокоены аварией в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Улан-Удэ проезд в автобусах станет дороже на 1 рубль, а в пригородном районе – сразу на 5
В минтуризма считают, что мероприятие было «результативным»
Госдума приняла законопроект во втором и сразу в третьем чтениях
Она связывает районный центр с селом Зурган-Дэбэ
Статистику озвучили в УФССП
Коронавирус унёс жизни ещё шести человек
Горожане могут получить всю необходимую информацию по телефонам
Школьники заканчивают учёбу на этой неделе
На территории одной уже начались строительные работы
В Чите состоится итоговый турнир по Dota 2
В республике ожидаются морозные туманы
Соревнования посвящены юбилею Тамчинского дацана
Занятия проводятся с механиками-водителями танкового соединения ВВО
В следующем году на это направят более 170 миллионов рублей
Прислать свои работы можно до 28 декабря