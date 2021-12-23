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Выходцы из Бурятии обеспокоены аварией в Улан-Удэ

Выходцы из Бурятии обеспокоены аварией в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители разных городов страны следят за событиями в столице Бурятии

Жители республики, уехавшие в другие города, внимательно следят за событиями в Улан-Удэ, где из-за аварии на ТЭЦ-1 под отключение горячей воды и снижение тепла попали около тысячи домов. Часть детских садов сегодня не работают.

Из разных городов России выходцы из Бурятии обеспокоены чрезвычайной обстановкой в столице республики.

- Дежа-вю просто. Было же точно также и тоже перед Новым годом, и опять же первая ТЭЦ, - пишет в соцсети улан-удэнка, переехавшая в Санкт-Петербург.

Иркутянин, бывший житель Бурятии, внимательно следит за событиями, происходящими в Улан-Удэ. Он изучает карту зоны, за которую отвечает ТЭЦ-1.

Соцсети переполнены откликами улан-удэнцев и не только на происходящее в столице Бурятии.



отключение тепла ТЭЦ-1

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