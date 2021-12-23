В Улан-Удэ проезд в автобусах станет дороже на 1 рубль, а в пригородном районе – сразу на 5
С нового года в Бурятии повышается стоимость проезда. В Иволгинском районе цена увеличивается сразу на 5 рублей. Перевозчик «Иволга Транссервис» уведомил об изменении тарифа с 55 рублей до 60 по маршруту «Улан-Удэ - Иволгинск». Соответствующий документ опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».
В маршрутке под номером 104, следующей до села Каленово из столицы Бурятии, придётся заплатить за проезд 95 рублей. Ранее цена составляла 90 рублей. Поездка в село Тапхар также обойдется на 5 рублей больше. На внутренних маршрутах в пределах пригородного района увеличивается стоимость на 2 рубля в села Красноярово, Каленово, Колобки, Тапхар из райцентра.
Пользователи возмущаются повышением проезда:
- Каждый год набавляют, пускайте муниципальный транспорт!!!!
- Вечно полный 130. Интервалы не соблюдают. На днях в -30 прождала полчаса.
- Вот именно, так бы ЗП поднимали....
- Большие автобусы поставьте до Иволги.
В Бурятии дорожает проезд, продукты, но на протяжении многих лет не повышается зарплата жителей республики. Остаётся только удивляться высоким ценникам, но на работу надо ехать и покупать продукты приходится почти каждый день. Жители Бурятии делятся, что качество жизни в республике неуклонно падает.
В Иволгинском районе Бурятии проезд подорожает на 5 рублей
Общество, Фото:
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