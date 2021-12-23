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Бурятия презентовала свой туристический потенциал в Москве

Бурятия презентовала свой туристический потенциал в Москве
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В минтуризма считают, что мероприятие было «результативным»

21 декабря в Москве, в отеле Hilton Garden Inn Красносельская состоялась презентация туристического потенциала Республики Бурятия.

В мероприятии приняли участие деловые партнеры и представители крупнейших федеральных туроператоров России, Ростуризма, зампред правительства Бурятии Иван Альхеев, министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, сообщает пресс-служба митуризма.

- Мероприятие прошло очень результативно. Мы, с нашими деловыми партнерами подвели итоги за 2021 год, обсудили планы на будущий год. Особый акцент сделали именно на лечебно-оздоровительный туризм, учитывая обстановку с пандемией. Широко были представлены наши крупнейшие курортно-оздоровительные комплексы курортов «Горячинск», «Аршан», «Нилова пустынь», - заявил Алдар Доржиев.

Здесь же состоялась презентация новых турмаршрутов, созданными продюсерами впечатлений Надеждой Сандаковой и Игорем Сючем в рамках всероссийского конкурса «Открой свою Россию!». Отмечается, что эти маршруты вызвали неподдельный интерес у представителей федеральных туроператоров.

- Думаем, что в будущем они станут основой для разработки национальных туристских маршрутов, - отметил министр.



туризм

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