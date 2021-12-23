В минтуризма считают, что мероприятие было «результативным»
21 декабря в Москве, в отеле Hilton Garden Inn Красносельская состоялась презентация туристического потенциала Республики Бурятия.
В мероприятии приняли участие деловые партнеры и представители крупнейших федеральных туроператоров России, Ростуризма, зампред правительства Бурятии Иван Альхеев, министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, сообщает пресс-служба митуризма.
- Мероприятие прошло очень результативно. Мы, с нашими деловыми партнерами подвели итоги за 2021 год, обсудили планы на будущий год. Особый акцент сделали именно на лечебно-оздоровительный туризм, учитывая обстановку с пандемией. Широко были представлены наши крупнейшие курортно-оздоровительные комплексы курортов «Горячинск», «Аршан», «Нилова пустынь», - заявил Алдар Доржиев.
Здесь же состоялась презентация новых турмаршрутов, созданными продюсерами впечатлений Надеждой Сандаковой и Игорем Сючем в рамках всероссийского конкурса «Открой свою Россию!». Отмечается, что эти маршруты вызвали неподдельный интерес у представителей федеральных туроператоров.
- Думаем, что в будущем они станут основой для разработки национальных туристских маршрутов, - отметил министр.
Бурятия презентовала свой туристический потенциал в Москве
Общество, Фото:
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