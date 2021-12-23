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В Селенгинском районе Бурятии открылась ледовая переправа

В Селенгинском районе Бурятии открылась ледовая переправа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она связывает районный центр с селом Зурган-Дэбэ

В Селенгинском районе Бурятии открыта Усть-Чикойская ледовая переправа. Она находится на автодороге «Стрелка-Подлопатки». Грузоподъёмность ледовой переправы - 10 тонн, имеет две полосы движения, сообщает «Селенгинский вестник».

- Возле ледовых переправ установлен спасательный пост, имеется необходимый инвентарь, информационные щиты с правилами безопасности, также организовано дежурство обслуживающей организации, - отмечается в сообщении.

В правилах переезда через переправу отмечено, что дверцы транспортных средств должны быть открыты, ремни безопасности водителя и пассажиров отстегнуты, стёкла опущены.

Скорость движения по Усть-Чикойской переправе должна составлять не более 20 километров в час, дистанция между движущимися машинами должна быть не менее 30 метров.

Также сообщается, что запрещается проезд по переправе рейсовых автобусов с пассажирами и автомобилей, перевозящих группы людей. Пассажиры должны быть высажены перед въездом на переправу.
Ледовые переправы

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