В Селенгинском районе Бурятии открылась ледовая переправа

Она связывает районный центр с селом Зурган-Дэбэ



В Селенгинском районе Бурятии открыта Усть-Чикойская ледовая переправа. Она находится на автодороге «Стрелка-Подлопатки». Грузоподъёмность ледовой переправы - 10 тонн, имеет две полосы движения, сообщает «Селенгинский вестник».



- Возле ледовых переправ установлен спасательный пост, имеется необходимый инвентарь, информационные щиты с правилами безопасности, также организовано дежурство обслуживающей организации, - отмечается в сообщении.



В правилах переезда через переправу отмечено, что дверцы транспортных средств должны быть открыты, ремни безопасности водителя и пассажиров отстегнуты, стёкла опущены.



Скорость движения по Усть-Чикойской переправе должна составлять не более 20 километров в час, дистанция между движущимися машинами должна быть не менее 30 метров.



Также сообщается, что запрещается проезд по переправе рейсовых автобусов с пассажирами и автомобилей, перевозящих группы людей. Пассажиры должны быть высажены перед въездом на переправу.

