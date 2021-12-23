Школьницы из Бурятии стали призёрами всероссийского конкурса

Ученицы написали одни из лучших сочинений на родном языке



22 декабря подведены итоги всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке. Бурятию представили 15 учащихся из Хужирской и Далахайской школ Тункинского района, Бургуйской и Санагинской школ Закаменского района, Хоронхойской школы Кяхтинского района, Сосново-Озёрской школы №1 Еравнинского района, Улюнской школы имени Сахара Хамнаева Баргузинского района, Новоильинского агротехнического лицея Заиграевского района, Мысовской школы №56 города Бабушкин, Российской гимназии №59, лингвистической гимназии №3 и РБНЛИ №1 города Улан-Удэ.



По итогам конкурса в номинации «Описание русской культуры на родном языке» среди 5-7 классов третье место заняла Юмжана А., ученица Сосново-Озёрской школы №1» Еравнинского района; среди 10-11 классов – Виктория Ц., ученица Санагинской школы Закаменского района.



Всего в номинации «Сочинение о своей культуре на русском языке» приняли участие 476 учащихся, в номинации «Описание русской культуры на родном языке» – 271 учащийся 4-11 классов из многих регионов РФ.



22 декабря состоялось торжественное награждение победителей и призёров в режиме онлайн, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

