Статистику озвучили в УФССП
В Бурятии за 11 месяц физические и юридические заплатили более 211 млн. рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебных решений и актов иных уполномоченных органов.
- Другая категория должников поспешила выплатить задолженности в пятидневный срок, установленный законом для добровольного исполнения, в рамках 202 тысячи исполнительных производств. В добровольный срок выплачены задолженности на сумму свыше 1 млрд. 349 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии. – Тем самым граждане избавили себя от применения к ним принудительных мер исполнения, связанных не только с взысканием исполнительского сбора, но и со списанием денежных средств с расчетных счетов, арестом имущества, привлечением к административной и уголовной ответственности, ограничением права выезда за пределы страны и т.д.
Служба судебных приставов Бурятии 24 декабря проведёт информационную акцию «Узнай о своих долгах».
В ведомстве отмечают, что узнать о долгах очень просто, достаточно ввести регион, ФИО, дату рождения в электронном сервисе «Банк данных исполнительных производств», который функционирует на официальном сайте службы. После отправки запроса система моментально выдаёт ответ.
Приставы Бурятии взыскали исполнительских сборов на 211 млн
Общество, Фото:
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