 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 декабря

22 декабря

Популярное

Приставы Бурятии взыскали исполнительских сборов на 211 млн

Приставы Бурятии взыскали исполнительских сборов на 211 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Статистику озвучили в УФССП

В Бурятии за 11 месяц физические и юридические заплатили более 211 млн. рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебных решений и актов иных уполномоченных органов.

- Другая категория должников поспешила выплатить задолженности в пятидневный срок, установленный законом для добровольного исполнения, в рамках 202 тысячи исполнительных производств. В добровольный срок выплачены задолженности на сумму свыше 1 млрд. 349 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии. – Тем самым граждане избавили себя от применения к ним принудительных мер исполнения, связанных не только с взысканием исполнительского сбора, но и со списанием денежных средств с расчетных счетов, арестом имущества, привлечением к административной и уголовной ответственности, ограничением права выезда за пределы страны и т.д.

Служба судебных приставов Бурятии 24 декабря проведёт информационную акцию «Узнай о своих долгах».

В ведомстве отмечают, что узнать о долгах очень просто, достаточно ввести регион, ФИО, дату рождения в электронном сервисе «Банк данных исполнительных производств», который функционирует на официальном сайте службы. После отправки запроса система моментально выдаёт ответ.


судебные приставы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии снижается
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии снижается
Общество, 23.12.2021
Коронавирус унёс жизни ещё шести человек
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 открыли «горячую линию»
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 открыли «горячую линию»
Общество, 23.12.2021
Горожане могут получить всю необходимую информацию по телефонам
В школах Улан-Удэ каникулы начнутся с 27 декабря
В школах Улан-Удэ каникулы начнутся с 27 декабря
Общество, 23.12.2021
Школьники заканчивают учёбу на этой неделе 
Иркутск получит федеральную субсидию на строительство трёх школ
Иркутск получит федеральную субсидию на строительство трёх школ
Общество, 23.12.2021
На территории одной уже начались строительные работы
В Бурятии температура опускалась до -46
В Бурятии температура опускалась до -46
Общество, 23.12.2021
В республике ожидаются морозные туманы
Гусиноозёрск примет кубок Бурятии по настольному теннису
Гусиноозёрск примет кубок Бурятии по настольному теннису
Общество, 22.12.2021
Соревнования посвящены юбилею Тамчинского дацана
В Бурятии военные осваивают новые снегоболотоходы «Алеут»
В Бурятии военные осваивают новые снегоболотоходы «Алеут»
Общество, 22.12.2021
Занятия проводятся с механиками-водителями танкового соединения ВВО
В Забайкалье в 5 раз увеличат господдержку за ввод в оборот залежных земель
В Забайкалье в 5 раз увеличат господдержку за ввод в оборот залежных земель
Общество, 22.12.2021
В следующем году на это направят более 170 миллионов рублей
В Улан-Удэ стартовал театральный фотоконкурс
В Улан-Удэ стартовал театральный фотоконкурс
Общество, 22.12.2021
Прислать свои работы можно до 28 декабря
В Туве утверждена новая спортивная награда
В Туве утверждена новая спортивная награда
Общество, 22.12.2021
Ею поощрят лучших в стрельбе из традиционного тувинского лука
В Иркутске наградили неравнодушных горожан
В Иркутске наградили неравнодушных горожан
Общество, 22.12.2021
Городские общественники удостоились знака «Активный гражданин»
В Бурятии утверждены проекты по капремонту домов на 2022 год
В Бурятии утверждены проекты по капремонту домов на 2022 год
Общество, 22.12.2021
Большая часть домов нуждается в ремонте систем электроснабжения
Жительница забайкальского села отметила 90 лет
Жительница забайкальского села отметила 90 лет
Общество, 22.12.2021
Александра Сажина всю жизнь проработала санэпидемиологом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^