Работы завершены на станциях Мегет и Касьяновка
В Иркутской области в рамках программы по развитию БАМа и Транссиба завершилась реконструкция станций Мегет и Касьяновка. Результатом её реализации стала возможность принимать и отправлять грузовые поезда длиной от 71 до 100 условных вагона.
- Проведённая модернизация позволит станциям Касьяновка и Мегет справляться с приёмом и отправкой необходимого количества поездов, в условиях роста объемов перевозок в направлении морских портов Дальнего Востока, - отметил начальник Восточно-Сибирской железной дороги Вадим Владимиров.
В ходе реконструкции на станции Мегет уложено почти 3 километра железнодорожного полотна на бесстыковой путь, смонтировано 63 километра линий связи и систем управления движением поездов, установлено 143 опоры контактной сети. Для снижения шума вдоль железнодорожных путей установлены защитные экраны.
На станции Касьяновка проведено удлинение четырех приёмо-отправочных путей, также за время проведения работ было установлено новое оборудование диспетчерской централизации, устройства сигнализации и блокировки, дизель-генераторные агрегаты для резервного питания, система пневматической обдувки стрелочных переводов и реконструировано два железнодорожных моста. На станции построены пункты обогрева для работников хозяйства пути. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Иркутской области реконструировали две железнодорожные станции
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