В школах Улан-Удэ каникулы начнутся с 27 декабря

Школьники заканчивают учёбу на этой неделе



Комитет по образованию рекомендовал всем городским школам начать зимние каникулы с 27 декабря. Об этом 22 декабря на планерном совещании мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.



- По решению республиканского оперативного штаба комитетом по образованию был организован перевод всех учащихся на дистанционное обучение с 14-го по 27 декабря. Школам рекомендовано начать зимние каникулы с 27 декабря, то есть на этой неделе, 24 декабря, завершается вторая учебная четверть, - подчеркнула Татьяна Митрофанова.



Ранее комитет провёл мониторинг готовности школ к переходу на онлайн обучение. Выявлено, что из 66,5 тысяч учащихся 1800 детей не имеют технических возможностей к подключению. В прошлом году таких детей было 2500.



- Руководителям школ рекомендовано организовать индивидуальную работу с данными учащимися, определить форму обучения, с возможным использованием телефонной связи, выполнением заданий на бумажных носителях, использованием записи готовых уроков и т.д. Также руководителями по возможности предоставляют технические средства для нуждающихся детей из резервов школы, - сообщила Татьяна Митрофанова.



В школах Улан-Удэ работают почти 2,5 тысячи педагогов. Все они прошли обучение по работе с цифровыми образовательными ресурсами. Кабинеты в школах оборудованы компьютерной техникой, интернет-связью для дистанционного обучения. Часть учителей работают из дома из-за недостаточной скорости интернета в школах, скорость которого не позволяет одномоментно выходить всем учителям в сеть. Для решения этого вопроса комитет по образованию направил письмо в министерство образования и науки Бурятии, сообщили в администрации города.

