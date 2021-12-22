Доходит до того, что непонятно, что продают горожане
Частные объявления на южно-сахалинском сайте объявлений написаны с ошибками. В некоторых невозможно понять, что предлагают горожане. Безграмотность на острове зашкаливает.
- Мы с женой очень любим местный портал частных объявлений. Хохочем, как сумасшедшие. Никогда не угадаешь, как люди называют вещи, которые выставляют на продажу. «Пиналы», «катлы», «манеты» - это почти норма. Очень порадовала «калонка». С детства смешат слова, в которых угадывается корень «кал». Но самое прекрасное из того, что мы находили на сахкоме – это «кошеварка». Сразу захотелось варёной кошатины, - поделился местный житель.
Сахком – это популярный на острове Сахалин сайт, где размещаются не только новости, но и объявления жителей области. Пользователи соцсети также поделились своими наблюдениями:
- Как будто перевод с али. А вообще грустно всё это
- С некоторых пор полюбила авито за это же
- Вот Вам смешно, а люди так живут...
- Пианины продаёте?
Если страна была ранее самой читающей, сейчас молодёжь читает книги намного меньше. Ошибки в частных объявлениях – символ времени и показатель грамотности населения.
Южносахалинец посмеялся над ошибками в объявлениях
Общество, Фото:
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