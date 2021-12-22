Южносахалинец посмеялся над ошибками в объявлениях

Доходит до того, что непонятно, что продают горожане



Частные объявления на южно-сахалинском сайте объявлений написаны с ошибками. В некоторых невозможно понять, что предлагают горожане. Безграмотность на острове зашкаливает.



- Мы с женой очень любим местный портал частных объявлений. Хохочем, как сумасшедшие. Никогда не угадаешь, как люди называют вещи, которые выставляют на продажу. «Пиналы», «катлы», «манеты» - это почти норма. Очень порадовала «калонка». С детства смешат слова, в которых угадывается корень «кал». Но самое прекрасное из того, что мы находили на сахкоме – это «кошеварка». Сразу захотелось варёной кошатины, - поделился местный житель.



Сахком – это популярный на острове Сахалин сайт, где размещаются не только новости, но и объявления жителей области. Пользователи соцсети также поделились своими наблюдениями:



- Как будто перевод с али. А вообще грустно всё это

- С некоторых пор полюбила авито за это же

- Вот Вам смешно, а люди так живут...

- Пианины продаёте?



Если страна была ранее самой читающей, сейчас молодёжь читает книги намного меньше. Ошибки в частных объявлениях – символ времени и показатель грамотности населения.

