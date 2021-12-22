Улан-удэнка поделилась впечатлениями о перелёте в страну улыбок
Предпринимательница из Улан-Удэ рассказала в соцсети о своей недавней поездке в Таиланд. По её словам, салон самолёта был почти полон. Семья при отсутствии билетов из Улан-Удэ летела из Иркутска.
- Хоть мы и опытные путешественники, но предусмотрели, как оказалось, не все. Наш рейс задержали почти на час. Летели в новом чистом самолёте. Сервис хороший, но оптимизация расходов чувствуется, из напитков только вода и чай, - рассказывает улан-удэнка.
Проверка документов по прилёту не заняла у жителей Бурятии много времени, но на таможенном контроле им пришлось постоять в очереди, как отмечает женщина, «как в старые добрые времена».
- Всех прилетевших распределили в группы по отелям и автобусом отвезли в Паттайю, в госпиталь для сдачи ПЦР-тестов. Так что времени на все это ушло достаточно много, - поделилась горожанка.
Она советует не убирать тёплые вещи слишком далеко, сейчас в Таиланде утром и вечером не жарко.
- Таким был наш путь в Тай в этот раз. Времени и сил отнял много. Но, как всегда, добрые улыбки местных жителей и предвкушение отдыха компенсируют все неудобства, - резюмирует жительница Бурятии.
Как сообщал «Байкал Daily», прямые рейсы из Улан-Удэ в Пхукет открылись 20 декабря. На борту в тот день было 146 пассажиров. Полётами занимается S7 Airlines. Рейсы в Пхукет будут выполняться по понедельникам еженедельно.
Страна улыбок снова открыла свои объятия для улан-удэнцев. Таиланд является излюбленным местом для отдыха жителей республики.
Билеты из Улан-Удэ в Таиланд активно раскупают
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