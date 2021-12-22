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В Бурятии ищут волшебников для больных детей

В Бурятии ищут волшебников для больных детей
Общество,  Фото:dobrogorod03
Общественники ищут неравнодушных людей, способных порадовать ребятишек с ограниченными возможностями

Улан-удэнская благотворительная организация «Доброгород» объявила очередную ежегодную акцию «Письма желаний».

В прошлом году менее чем за сутки собрали более 100 тысяч подарков и были исполнены почти все желания детей. В этом году, на сегодняшний момент, сбор составил всего 29 821 рубль, а писем больных ребятишек в 10 раз больше, сообщает волонтёрская организация «Доброгород».

- У нас паника, писем всё больше и больше, а волшебников всё меньше и меньше. Ребята, надо поднажать, - написали в соцсети общественники.


Подарки собирают для детей с ДЦП, аутизмом, с потерей слуха, ребятишек из паллиативных больниц и с онкологическими заболеваниями.

- Детки, которые написали нам письма, с серьёзными заболеваниями или неизлечимо больны. Ох, тяжело это все, но мы как волшебники, должны подарить праздник детям и веру в чудеса. Может и с каждым из них произойдёт чудо, и они станут здоровенькими, - сообщают волонтёры.

Они обращаются к жителям Бурятии с просьбой о помощи: ⠀

- Кто-то может взять ребёнка на себя и купить то, что заявлено в письме, передать нам, и мы доставим, либо можете доставить сами с фотоотчетом. Также вы можете помочь деньгами (каждый рубль в этом сборе бесценен), мы все силы направим на сбор и закупим то, что просят детки.

Как известно, в Бурятии живут неравнодушные люди, которые готовы помочь, тем более больным детям, которые нуждаются в поддержке и внимании. А Новый год – праздник исполнения желаний. Осуществить маленькую мечту ребёнка может каждый.

Реквизиты для перечисления денег указаны в официальном паблике «Доброгорода».





дети благотворительность

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