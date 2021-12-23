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Иркутск получит федеральную субсидию на строительство трёх школ

Иркутск получит федеральную субсидию на строительство трёх школ
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
На территории одной уже начались строительные работы

Распоряжение о распределении средств на строительство объектов образования в регионах подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. На возведение школ федеральный центр направит в 23 субъекта более 24,4 млрд рублей. Из них Иркутской области будет переведена субсидия в размере около 164 млн рублей на 2022 год и около 437 млн рублей на 2023 год.

Между правительством Иркутской области и министерством просвещения Российской Федерации заключено соглашение, что средства субсидии пойдут на строительство трёх зданий школ в Иркутске: это здания начальной школы № 75 на 200 мест (ул. Академическая, 5), начальной школы №57 на 500 мест (ул. Ярославского, 380), начальной школы №53 на 500 мест (ул. Севастопольская, 214). Общий объём субсидии из средств областного бюджета и бюджета города составляет 670 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, на территории существующих учреждений образования будут возведены отдельные здания для начальных школ. Это позволит существенно разгрузить действующие. В настоящее время администрация Иркутска заключила контракты на выполнение строительных работ. В процесс заходят школы №57 и №53.

На территории школы №75 на 200 мест строительные работы уже ведутся. Выполнено устройство котлована, идет заливка фундамента. При этом хоккейная площадка, на месте которой началось строительство, демонтирована, размещена на хранение, после завершения строительных работ будет восстановлена на территории школы.

– Все три объекта строятся в районах, где необходимо увеличение количества мест. С вводом этих школ в Иркутске дополнительно появится 1200 мест. Кроме того, администрация города сейчас определяет площадки под строительство будущих образовательных объектов, – пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Иркутск образование строительство школа

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