В Забайкалье в 5 раз увеличат господдержку за ввод в оборот залежных земель

В следующем году на это направят более 170 миллионов рублей



Субсидирование сельхозтоваропроизводителей за ввод в оборот неиспользуемой пашни в Забайкальском крае с 2022 года увеличится в пять раз.



- Государственная поддержка, направленная на вовлечение в оборот неиспользуемых земель и сохранение в сельхозобороте мелиорированных почв, в следующем году составит 173,6 миллиона рублей. В 2021 году Забайкалью для этих целей из федерального бюджета было направлено 34 миллиона рублей. Таким образом, финансирование данного мероприятия увеличится в пять раз. Это позволит хозяйствам края ввести в оборот не менее 30 тысяч гектаров залежных земель, - пояснил руководитель регионального министерства сельского хозяйства Денис Бочкарёв.



Он отметил, что работы по вводу в оборот неиспользуемых сельхозугодий будут проходить в период с апреля по ноябрь. Освоение денежных средств планируется в октябре 2022 года.



Напомним, что Забайкальский край располагает большим потенциалом залежных земель и неиспользуемой пашни на территории более 1 миллиона гектаров. Соответственно, одним из основных направлений работы аграриев региона сегодня является ввод в оборот земель сельхозназначения для получения продукции растениеводства путем проведения культуртехнических мероприятий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края.

