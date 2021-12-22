Алиса Жамбалова выиграла вторую медаль на этапе Кубка Восточной Европы

Бурятская лыжница Алиса Жамбалова выиграла вторую медаль этапа континентального Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. Соревнования завершились 21 декабря в Кировской области.
В индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем с результатом 46:46.4 Алиса Жамбалова завоевала серебро. Победительницей стала Екатерина Смирнова из Тюмени, которая опередила Жамбалову на 36 секунд.
На этом этапе это вторая медаль спортсменки из Бурятии. На днях Алиса завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем.
Главная цель Алисы на сегодня - возвращение в основную сборную России. Победительница гонки Екатерина Смирнова как лидер общего зачёта Кубка Восточной Европы уже получила вызов в главную сборную. Она будет участвовать в престижной многодневке Тур де Ски.
Алисе Жамбаловой также надо побеждать во втором эшелоне лыжного спорта, чтобы возвращаться в мировую элиту.
Алисе Жамбаловой также надо побеждать во втором эшелоне лыжного спорта, чтобы возвращаться в мировую элиту.