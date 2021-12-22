Алиса Жамбалова выиграла вторую медаль на этапе Кубка Восточной Европы



На этом этапе это вторая медаль спортсменки из Бурятии. На днях Алиса завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем.





Главная цель Алисы на сегодня - возвращение в основную сборную России. Победительница гонки Екатерина Смирнова как лидер общего зачёта Кубка Восточной Европы уже получила вызов в главную сборную. Она будет участвовать в престижной многодневке Тур де Ски.



Алисе Жамбаловой также надо побеждать во втором эшелоне лыжного спорта, чтобы возвращаться в мировую элиту.

Бурятская лыжница Алиса Жамбалова выиграла вторую медаль этапа континентального Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. Соревнования завершились 21 декабря в Кировской области.В индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем с результатом 46:46.4 Алиса Жамбалова завоевала серебро. Победительницей стала Екатерина Смирнова из Тюмени, которая опередила Жамбалову на 36 секунд.