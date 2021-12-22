 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 декабря

21 декабря

Популярное

Школьница из Бурятии приняла участие в мюзикле о школьниках поколения Z

Школьница из Бурятии приняла участие в мюзикле о школьниках поколения Z
Общество, 
Это первый в мире иммерсивный мюзикл

В столице России состоялись премьерные показы первого в мире детского иммерсивного мюзикла Zumer (0+). Он создан Российским движением школьников совместно с Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters и Музыкальной академией Игоря Матвиенко «М.А.М.А.».

Героями мюзикла стали активисты Российского движения школьников из 27 регионов России, которые успешно прошли кастинг в очном и онлайн форматах, а также профессиональные актеры театра и кино. Среди актеров-детей — 84 ребенка. Бурятию представляла ученица 10 класса республиканского бурятского национального лицея-интерната №1.

- Я очень рада, что стала участницей такого огромного проекта. Через две недели после кастинга я узнала, что прошла отбор. Радости моей не было предела, я была очень взволнована, ведь для меня участие в таком проекте в новинку. Пять дней мы репетировали в отеле, который находился за городом. Учили хореографию, песни, постигали азы актёрского мастерства. И как итог – создание первого детского иммерсивного мюзикла, то есть спектакля, где задействованы и зрители, - поделилась впечатлениями школьница из Бурятии.

Название мюзикла ZUMER отсылает к школьникам поколения Z. Это история о мальчике, который скачал приложение ZUMER, где создал свой виртуальный аватар, который впоследствии обрёл физическую форму, и реальная жизнь стала виртуальной. Герои сталкиваются с реальными проблемами для того, чтобы вернуться из виртуального мира в реальную жизнь.
мюзикл школьники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

По ВСЖД можно прокатиться в купе со скидкой
По ВСЖД можно прокатиться в купе со скидкой
Общество, 22.12.2021
До 26 декабря поездки в купе можно совершить со скидкой до 60 процентов
В Бурятии отмечают День энергетика
В Бурятии отмечают День энергетика
Общество, 22.12.2021
Впервые этот профессиональный праздник был установлен в 1966 году
Школы Бурятии получают учебные пособия по бурятскому языку
Школы Бурятии получают учебные пособия по бурятскому языку
Общество, 22.12.2021
Учебные материалы закупили в этом году
Забайкалец стал одним из лучших в стране по французскому боксу
Забайкалец стал одним из лучших в стране по французскому боксу
Общество, 22.12.2021
Спортсмен завоевал серебро Кубка России
В Бурятии впервые установили уникальный сердечный имплантат
В Бурятии впервые установили уникальный сердечный имплантат
Общество, 22.12.2021
С помощью такого имплантата снижается риск инсультов
В Бурятии обустроили экотропу в сакральном месте
В Бурятии обустроили экотропу в сакральном месте
Общество, 22.12.2021
Место очень популярно среди туристов
Авиалесоохрана получила вертолёты для охраны заповедников на Байкале
Авиалесоохрана получила вертолёты для охраны заповедников на Байкале
Общество, 22.12.2021
Вертолёты нового центра «Север» будут летать в небе над Бурятией, Иркутской областью, Якутией, Забайкальским, Красноярским краями
Улан-удэнская колония строгого режима получила почти 400 книг
Улан-удэнская колония строгого режима получила почти 400 книг
Общество, 22.12.2021
Библиотеки работают во всех исправительных учреждениях республики
Детские соцучреждения Бурятии готовятся к Новому году
Детские соцучреждения Бурятии готовятся к Новому году
Общество, 22.12.2021
Ребята своими руками готовят игрушки и подарки
Улан-удэнцы присоединились к акции «Новогодние окна»
Улан-удэнцы присоединились к акции «Новогодние окна»
Общество, 22.12.2021
Всероссийская акция «Новогодние окна» проходит онлайн
Бурятия получила тракторы, плуги и сеялки-трости
Бурятия получила тракторы, плуги и сеялки-трости
Общество, 22.12.2021
В Бурятию поступили 13 единиц техники для восстановления леса
Путешествие в «Снегогорье» подарили сиротам в Бурятии
Путешествие в «Снегогорье» подарили сиротам в Бурятии
Общество, 22.12.2021
Дети посетили сказочный мир «Снегогорья» в посёлке Селенгинск
В Бурятии юные экологи посадили сосны
В Бурятии юные экологи посадили сосны
Общество, 22.12.2021
Весной дети вернутся, чтобы посмотреть, как растут их маленькие сосенки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^