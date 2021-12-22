Школьница из Бурятии приняла участие в мюзикле о школьниках поколения Z

Это первый в мире иммерсивный мюзикл



В столице России состоялись премьерные показы первого в мире детского иммерсивного мюзикла Zumer (0+). Он создан Российским движением школьников совместно с Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters и Музыкальной академией Игоря Матвиенко «М.А.М.А.».



Героями мюзикла стали активисты Российского движения школьников из 27 регионов России, которые успешно прошли кастинг в очном и онлайн форматах, а также профессиональные актеры театра и кино. Среди актеров-детей — 84 ребенка. Бурятию представляла ученица 10 класса республиканского бурятского национального лицея-интерната №1.



- Я очень рада, что стала участницей такого огромного проекта. Через две недели после кастинга я узнала, что прошла отбор. Радости моей не было предела, я была очень взволнована, ведь для меня участие в таком проекте в новинку. Пять дней мы репетировали в отеле, который находился за городом. Учили хореографию, песни, постигали азы актёрского мастерства. И как итог – создание первого детского иммерсивного мюзикла, то есть спектакля, где задействованы и зрители, - поделилась впечатлениями школьница из Бурятии.



Название мюзикла ZUMER отсылает к школьникам поколения Z. Это история о мальчике, который скачал приложение ZUMER, где создал свой виртуальный аватар, который впоследствии обрёл физическую форму, и реальная жизнь стала виртуальной. Герои сталкиваются с реальными проблемами для того, чтобы вернуться из виртуального мира в реальную жизнь.

