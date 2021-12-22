До 26 декабря поездки в купе можно совершить со скидкой до 60 процентов
Пассажиры Восточно-Сибирской железной дороги до 26 декабря могут купить билеты в купейные вагоны со скидкой до 60 процентов при оформлении проездного документа на верхние места.
- Продажа билетов по акции осуществляется до завтрашнего дня, 23 декабря этого года, - сообщается на сайте железной дороги.
Дисконт распространяется, в том числе, на некоторые составы местного формирования.
Уехать с существенной скидкой можно направлениям: Чита – Москва, скидка здесь составляет 50 процентов до 24 декабря 2021года.
На проезжающих через Улан-Удэ поездах: Хабаровск - Владивосток со скидкой 50 процентов до 26 декабря, Владивосток – Москва, здесь можно купить билет со скидкой 60 процентов до 25 декабря этого года.
РЖД в новогодние дни предлагает туристам разнообразные поездки, в числе которых «Новогодняя ночь» Сочи – Роза Хутор – Сочи, путешествие в Карелию на новом круизном поезде в удивительный край лесов и озер. Туристический поезд «В Карелию» теперь заезжает в гости к карельскому Деду Морозу и Снегурочке.
По ВСЖД можно прокатиться в купе со скидкой
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