В Бурятии военные осваивают новые снегоболотоходы «Алеут»

Занятия проводятся с механиками-водителями танкового соединения ВВО



Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, осваивают новые двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «Алеут». С механиками-водителями были проведены занятия по изучению тактико-технических характеристик, особенностей управления, а также устройства снегоболотохода.



- На специализированном полигоне танкового соединения состоялись занятия по вождению двухзвенных гусеничных плавающих вездеходов «Алеут» на труднопроходимой горно-лесистой трассе с толщиной снежного покрова около 50 см. Помимо этого, военнослужащие отразили нападение условного противника, который по замыслу тактико-специального учения организовал засаду и внезапно напал на колонну новых вездеходов, - сообщает пресс-служба ВВО.



Напомним, что вездеход ГАЗ-3344-20 «Алеут» выполнен по модульной схеме: переднее звено – энергетический модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя, заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составила 2500 кг.

