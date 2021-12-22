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В Бурятии отмечают День энергетика

В Бурятии отмечают День энергетика
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Впервые этот профессиональный праздник был установлен в 1966 году

Сегодня, 22 декабря в Бурятии отмечают День энергетика. Этот профессиональный праздник появился в 1966 году.

В 1988-м он был перенесён на третье воскресенье декабря, что вызвало массовое непонимание и игнорирование среди энергетиков, которые продолжали отмечать свой праздник именно 22 декабря. После распада Советского Союза День энергетика официально не отмечался.

- В 2015 году по просьбе Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики и общественного объединения «Всероссийский электропрофсоюз» постановлением правительства «в целях восстановления исторически обоснованной даты празднования Дня энергетика» установлена дата профессионального праздника - 22 декабря, - сообщает «Российская газета».

На сегодняшний день в России 60% электроэнергии производится тепловыми электростанциями, 20% - 11 действующими атомными электростанциями, 19,7% - гидроэлектростанциями. На долю альтернативных источников энергии приходится менее 1%.

Председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук сообщил, что в этом году общий прирост потребления электроэнергии в России составит исторический максимум в 5,5 процента - до 1,1 триллиона кВт/ч. Экспорт также выйдет на максимальные показатели - около 21,5 миллиарда кВт/ч, что в два раза больше по отношению к 2020 году.

-Потребление электроэнергии динамично растет. В таких условиях важно соблюсти баланс между потребностями внутреннего рынка страны и экспортом, - отмечал глава кабмина России Михаил Мишустин.

В Улан-Удэ были награждены лучшие работники территориального подразделения «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт». Им вручили почётные грамоты от профильных министерств регионального и федерального уровня. Почетной грамоты министерства энергетики России были удостоены Светлана Шолена, начальник Кабанского сбытового участка Байкальского отделения, Лилия Матвеева, ведущий инженер Ново – Уоянского сбытового участка Северобайкальского отделения и т.д. Также были награждены «Лучший кассир-контролер», «Лучший оператор ЭВ и ВМ» и другие.
день энергетика энергоснабжение

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