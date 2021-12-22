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Школы Бурятии получают учебные пособия по бурятскому языку

Школы Бурятии получают учебные пособия по бурятскому языку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Учебные материалы закупили в этом году

В республиканском центре по развитию бурятского языка «Бэлиг» продолжается выдача учебно-методической литературы по бурятскому языку, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.

Учебные материалы приобретены в рамках реализации госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия» в 2021 году.

Так, с начала 2021 года в районы и государственные общеобразовательные организации республики направлены 10 наименования изданий разных авторов – сборники заданий, книжка-раскраска, игровой набор, методички для учителей, грамматические таблицы, материалы по фонетике, сборник песен и так далее.

При распределении художественной и учебно-методической литературы, а также дидактических, наглядно-демонстрационных средств учитывается количество общеобразовательных и дошкольных организаций, изучающих бурятский язык и литературу в разных формах.

В 2021 году дидактическим материалом в виде настольного игрового набора «Бэлэн хэлэн» были обеспечены те группы детских садов республики, которые обеспечивают погружение в бурятскую языковую среду.
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