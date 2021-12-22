Учебные материалы закупили в этом году
В республиканском центре по развитию бурятского языка «Бэлиг» продолжается выдача учебно-методической литературы по бурятскому языку, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.
Учебные материалы приобретены в рамках реализации госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия» в 2021 году.
Так, с начала 2021 года в районы и государственные общеобразовательные организации республики направлены 10 наименования изданий разных авторов – сборники заданий, книжка-раскраска, игровой набор, методички для учителей, грамматические таблицы, материалы по фонетике, сборник песен и так далее.
При распределении художественной и учебно-методической литературы, а также дидактических, наглядно-демонстрационных средств учитывается количество общеобразовательных и дошкольных организаций, изучающих бурятский язык и литературу в разных формах.
В 2021 году дидактическим материалом в виде настольного игрового набора «Бэлэн хэлэн» были обеспечены те группы детских садов республики, которые обеспечивают погружение в бурятскую языковую среду.
Школы Бурятии получают учебные пособия по бурятскому языку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Это первый в мире иммерсивный мюзикл
До 26 декабря поездки в купе можно совершить со скидкой до 60 процентов
Впервые этот профессиональный праздник был установлен в 1966 году
Учебные материалы закупили в этом году
Спортсмен завоевал серебро Кубка России
С помощью такого имплантата снижается риск инсультов
Место очень популярно среди туристов
Вертолёты нового центра «Север» будут летать в небе над Бурятией, Иркутской областью, Якутией, Забайкальским, Красноярским краями
Библиотеки работают во всех исправительных учреждениях республики
Ребята своими руками готовят игрушки и подарки
Всероссийская акция «Новогодние окна» проходит онлайн
В Бурятию поступили 13 единиц техники для восстановления леса
Дети посетили сказочный мир «Снегогорья» в посёлке Селенгинск
Весной дети вернутся, чтобы посмотреть, как растут их маленькие сосенки
Пункты вакцинации празднично украсят