Школы Бурятии получают учебные пособия по бурятскому языку

Учебные материалы закупили в этом году



В республиканском центре по развитию бурятского языка «Бэлиг» продолжается выдача учебно-методической литературы по бурятскому языку, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.



Учебные материалы приобретены в рамках реализации госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия» в 2021 году.



Так, с начала 2021 года в районы и государственные общеобразовательные организации республики направлены 10 наименования изданий разных авторов – сборники заданий, книжка-раскраска, игровой набор, методички для учителей, грамматические таблицы, материалы по фонетике, сборник песен и так далее.



При распределении художественной и учебно-методической литературы, а также дидактических, наглядно-демонстрационных средств учитывается количество общеобразовательных и дошкольных организаций, изучающих бурятский язык и литературу в разных формах.



В 2021 году дидактическим материалом в виде настольного игрового набора «Бэлэн хэлэн» были обеспечены те группы детских садов республики, которые обеспечивают погружение в бурятскую языковую среду.

