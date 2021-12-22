В настоящее время военнослужащие проходят переподготовку перед тренировками
Личный состав двух зенитных подразделений мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, проходит переподготовку на новейшие переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба», которые поступили в соединение.
- Зенитчики пройдут интенсивный курс переподготовки в одном из учебных центров войск противовоздушной обороны. Перед тем как приступить к практическим тренировкам, военнослужащие изучат тактико-технические характеристики ПЗРК. После чего, на полигоне учебного центра ПВО военнослужащие выполнят развертывание комплекса, обнаружение, взятие на сопровождение и поражение мишеней, имитирующих низколетящие малозаметные цели условного противника (крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты) на встречных и догонных курсах, - сообщает пресс-служба ВВО.
Справка
Новейший ПЗРК «Верба» предназначен для поражения низколетящих целей на встречных и догонных курсах. Автоматизированная система управления комплексом позволяет обнаружить одиночные и групповые воздушные цели и определить параметры их полёта. В состав комплекса входит пусковой механизм, ракета, система «свой-чужой».
Зенитчики Бурятии получили новейшие ПЗРК «Верба»
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