 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 декабря

21 декабря

Популярное

Забайкалец стал одним из лучших в стране по французскому боксу

Забайкалец стал одним из лучших в стране по французскому боксу
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортсмен завоевал серебро Кубка России

Кубок России по французскому боксу «сават» состоялся в Санкт-Петербурге. В нём приняли участие около 120 человек. На соревнованиях Забайкальский край представлял спортсмен Евгений Москалев, который тренируется под руководством Дмитрия Фёдорова, сообщает официальный портал краевого правительства.

По итогам соревнований в весовой категории до 70 килограммов забайкальский спортсмен завоевал серебряную медаль Кубка России. В финале Евгений уступил с небольшим преимуществом спортсмену из Новосибирска.

- Подготовка шла по плану, и мы вышли на пик формы к соревнованиям. Были, конечно, ошибки, над которыми мы будем работать. В 2024 году «сават» будет представлен на Олимпийских играх в Париже как показательный вид, и я думаю у нас есть все шансы попасть в основной состав сборной команды. Также хочу поблагодарить за помощь в поездке компанию «ТГК-14», в которой Евгений и работает, - отметил тренер Дмитрий Фёдоров.

Справка:

Сават – французское боевое искусство, в котором используются в равной мере и руки, и ноги, комбинируются элементы западного бокса и удары ногами. Классический сават был школой уличного боя без каких-либо ограничений. В современном савате удары наносятся кулаками, с использованием боксёрских перчаток. Удары ногами наносятся стопой (ребром, носком, подошвой, пяткой) и, исключительно, выше пояса, что отличает его от современных европейских (кикбоксинг) аналогов и азиатских (муай-тай и силат) боевых искусств. Сават, возможно, является единственной старинной школой, в которой бойцы надевают обувь с толстой и плотной подошвой и выступающим рантом.

Люди, практикующие сават, называются саватье́. В русскоязычной устной речи принято использовать транслитерационный перевод саватёры, либо перевод по аналогии саватисты (сродни дзюдоистам, каратистам и т. п.)
спорт бокс сават

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

По ВСЖД можно прокатиться в купе со скидкой
По ВСЖД можно прокатиться в купе со скидкой
Общество, 22.12.2021
До 26 декабря поездки в купе можно совершить со скидкой до 60 процентов
В Бурятии отмечают День энергетика
В Бурятии отмечают День энергетика
Общество, 22.12.2021
Впервые этот профессиональный праздник был установлен в 1966 году
Школы Бурятии получают учебные пособия по бурятскому языку
Школы Бурятии получают учебные пособия по бурятскому языку
Общество, 22.12.2021
Учебные материалы закупили в этом году
Забайкалец стал одним из лучших в стране по французскому боксу
Забайкалец стал одним из лучших в стране по французскому боксу
Общество, 22.12.2021
Спортсмен завоевал серебро Кубка России
В Бурятии впервые установили уникальный сердечный имплантат
В Бурятии впервые установили уникальный сердечный имплантат
Общество, 22.12.2021
С помощью такого имплантата снижается риск инсультов
В Бурятии обустроили экотропу в сакральном месте
В Бурятии обустроили экотропу в сакральном месте
Общество, 22.12.2021
Место очень популярно среди туристов
Авиалесоохрана получила вертолёты для охраны заповедников на Байкале
Авиалесоохрана получила вертолёты для охраны заповедников на Байкале
Общество, 22.12.2021
Вертолёты нового центра «Север» будут летать в небе над Бурятией, Иркутской областью, Якутией, Забайкальским, Красноярским краями
Улан-удэнская колония строгого режима получила почти 400 книг
Улан-удэнская колония строгого режима получила почти 400 книг
Общество, 22.12.2021
Библиотеки работают во всех исправительных учреждениях республики
Детские соцучреждения Бурятии готовятся к Новому году
Детские соцучреждения Бурятии готовятся к Новому году
Общество, 22.12.2021
Ребята своими руками готовят игрушки и подарки
Улан-удэнцы присоединились к акции «Новогодние окна»
Улан-удэнцы присоединились к акции «Новогодние окна»
Общество, 22.12.2021
Всероссийская акция «Новогодние окна» проходит онлайн
Бурятия получила тракторы, плуги и сеялки-трости
Бурятия получила тракторы, плуги и сеялки-трости
Общество, 22.12.2021
В Бурятию поступили 13 единиц техники для восстановления леса
Путешествие в «Снегогорье» подарили сиротам в Бурятии
Путешествие в «Снегогорье» подарили сиротам в Бурятии
Общество, 22.12.2021
Дети посетили сказочный мир «Снегогорья» в посёлке Селенгинск
В Бурятии юные экологи посадили сосны
В Бурятии юные экологи посадили сосны
Общество, 22.12.2021
Весной дети вернутся, чтобы посмотреть, как растут их маленькие сосенки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^