Забайкалец стал одним из лучших в стране по французскому боксу

Спортсмен завоевал серебро Кубка России



Кубок России по французскому боксу «сават» состоялся в Санкт-Петербурге. В нём приняли участие около 120 человек. На соревнованиях Забайкальский край представлял спортсмен Евгений Москалев, который тренируется под руководством Дмитрия Фёдорова, сообщает официальный портал краевого правительства.



По итогам соревнований в весовой категории до 70 килограммов забайкальский спортсмен завоевал серебряную медаль Кубка России. В финале Евгений уступил с небольшим преимуществом спортсмену из Новосибирска.



- Подготовка шла по плану, и мы вышли на пик формы к соревнованиям. Были, конечно, ошибки, над которыми мы будем работать. В 2024 году «сават» будет представлен на Олимпийских играх в Париже как показательный вид, и я думаю у нас есть все шансы попасть в основной состав сборной команды. Также хочу поблагодарить за помощь в поездке компанию «ТГК-14», в которой Евгений и работает, - отметил тренер Дмитрий Фёдоров.



Справка:



Сават – французское боевое искусство, в котором используются в равной мере и руки, и ноги, комбинируются элементы западного бокса и удары ногами. Классический сават был школой уличного боя без каких-либо ограничений. В современном савате удары наносятся кулаками, с использованием боксёрских перчаток. Удары ногами наносятся стопой (ребром, носком, подошвой, пяткой) и, исключительно, выше пояса, что отличает его от современных европейских (кикбоксинг) аналогов и азиатских (муай-тай и силат) боевых искусств. Сават, возможно, является единственной старинной школой, в которой бойцы надевают обувь с толстой и плотной подошвой и выступающим рантом.



Люди, практикующие сават, называются саватье́. В русскоязычной устной речи принято использовать транслитерационный перевод саватёры, либо перевод по аналогии саватисты (сродни дзюдоистам, каратистам и т. п.)

