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В Бурятии утверждены проекты по капремонту домов на 2022 год

В Бурятии утверждены проекты по капремонту домов на 2022 год
Общество,  Фото:pixabay.com
Большая часть домов нуждается в ремонте систем электроснабжения

В Бурятии согласована и утверждена проектно-сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах по плану на 2022 год.

Разработка проектов завершена по 575 многоквартирным домам и 903 виду работ. Большая часть видов работ приходится на капитальный ремонт систем электроснабжения (526 видов работ), систем отопления (97 работ) и капремонт крыш (86 работ). На реализацию мероприятий направлено 48,33 млн рублей.

Кроме этого, уже начата работа по разработке проектной документации на производство работ по плану 2023 года. Так, на данный момент разработаны проекты на проведение капремонта в 17 домах по 32 видам работ. Заключены договора на разработку проектов в 324 домах по 529 видам работ, в торгах находится 39 домов по 73 видам работ.

По словам гендиректора фонда капремонта Тимура Цыренжапова, организовать работу с опережением удалось благодаря направлению собственникам предложений на проведение работ по капремонту на полгода раньше установленного срока. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.
Бурятия капитальный ремонт многоквартирные дома

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