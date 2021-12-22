В Иркутске наградили неравнодушных горожан

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Городские общественники удостоились знака «Активный гражданин»



В Иркутске прошло награждение горожан, ведущих социально значимую деятельность. 22 общественника удостоились почётного знака «Активный гражданин».



– В год 360-летия мы решили возобновить прекрасную традицию – поощрять активных и неравнодушные горожан за ту значимую работу, которую они ведут на благо родного Иркутска, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. – Сегодня мы чествуем и вручаем наградные знаки двадцати двум иркутянам. Это люди самых разных профессий и возрастов. Но вас всех объединяет одно: стремление сделать жизнь в Иркутске лучше, благополучнее, комфортнее.



Водитель такси Алена Мутьева помогла задержать виновника наезда на пешехода. Ветеран Великой Отечественной войны Константин Познянский поставил «Рекорд Победы» – отжался 75 раз. Светлана Прокопенко открыла в подъезде своего дома в микрорайоне Первомайский библиотеку с возможностью обмена книгами. Начальник добровольной пожарной команды Роман Байбеков обучил азам борьбы с огненной стихией более 100 добровольцев. Эти и другие иркутяне, принимающие активное участие в разных сферах общественной жизни города, были представлены к награждению читателями газеты «Комсомольская правда» и членами общественной палаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

