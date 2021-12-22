С помощью такого имплантата снижается риск инсультов
Впервые в Бурятии выполнена операция по установке сердечного имплантата, снижающего риск инсультов. Операцию провели в республиканской клинической больнице имени Семашко.
Для проведения мастер-класса в больницу прилетел доктор медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением интервенционной аритмологии научно-исследовательского центра профилактической медицины минздрава России Давтян Карапет.
- Эндоваскулярная окклюзия ушка левого предсердия – операция, выполняемая пациентам с фибрилляцией предсердий, для предотвращения возникновения тромбов и, как следствие, развития сердечного инсульта. При таких патологиях единственной альтернативой до сегодняшнего дня являлся хронический приём препаратов, разжижающих кровь, - уточнил московский специалист.
Суть операции заключается в выключении из кровотока ушка левого предсердия (где образуется более 90 % тромбов) с помощью установки небольшого устройства под рентген-контролем. Это малоинвазивная хирургия, не требующая вскрытия полости сердца. Вмешательство проводится через небольшой прокол в бедре.
При имплантации устройства есть ряд преимуществ: нет необходимости принимать медикаменты, разжижающие кровь; отсутствуют риска как ишемических, так и геморрагических инсультов; операция может быть выполнена в любом возрасте; низкий риск периоперативных осложнений; отсутствуют поздние осложнения, сообщили в республиканской клинической больнице.
В Бурятии впервые установили уникальный сердечный имплантат
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