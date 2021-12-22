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В Бурятии обустроили экотропу в сакральном месте

В Бурятии обустроили экотропу в сакральном месте
Общество,  Фото:национальный парк "Тункинский"
Место очень популярно среди туристов

В национальном парке «Тункинский» в Бурятии завершились работы по обустройству экологической тропы «Саянай зурхэн». Она расположена в одном из живописных мест национального парка и пролегает вокруг сакрального места «Бурхан Баабай». В переводе с бурятского языка Саянай зурхэн — сердце Саян.


Общая протяжённость тропы составляет 4,6 км, в том числе с деревянным настилом 2,6 км. Во время путешествия по экологической тропе посетители национального парка смогут покормить птиц, понаблюдать за животными со смотровой вышки, увидеть редкие орхидеи Тункинского национального парка в период цветения, познакомиться с растениями песков, а также посетить смотровые площадки с панорамой Восточных Саян.

- Экологическая тропа имеет не только экологическое, но и духовное направление. Здесь расположены 12 беседок, каждая из которых символизирует годы жизни по восточному календарю. Посетители смогут сделать священный круг «гороо» вокруг одного из самых почитаемых мест национального парка. На экологической тропе расположены стенды с информацией о флоре и фауне национального парка, экологических традициях, культуре, легендах и правилах посещения экологической тропы, - рассказали сотрудники Тункинского нацпарка.

Посетить сакральное место «Бурхан Баабай» ежегодно приезжают тысячи туристов со всего мира. По словам сотрудников национального парка, теперь знакомиться с красотой этого места станет удобнее и интереснее.





туризм национальный парк экологическая тропа

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