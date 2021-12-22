В Улан-Удэ стартовал театральный фотоконкурс

Прислать свои работы можно до 28 декабря
В Бурятии объявлен конкурс на лучшую фотографию Бурятского театра оперы и балета. Мероприятие проходит в рамках проекта «Театр+».
Условия конкурса простые. Необходимо сделать или найти у себя красивый снимок театра (фасад, интерьер, зрительный зал, сцена и т.д.). Его нужно будет разместить в Инстаграм с хештегом #ОперныйМоимиГлазами или прислать, использовав специальную форму на сайте театра. Если фотография пройдёт модерацию, на почту или в директ аккаунта будет выслан промокод на билеты.
Работы принимаются до 28 декабря. Лучшие фотографии 29 декабря разместят на сайте театра, сообщает его пресс-служба.
Возрастное ограничение 0+
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