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Президенты России и Монголии обсудили проблему сохранения трансграничных рек

Президенты России и Монголии обсудили проблему сохранения трансграничных рек
Общество,  Фото:pixabay.com
Стороны договорились тесно взаимодействовать по вопросам защиты и рационального использования Селенги и Ульдзы

Река Ульдза, строительство плотины на которой вызвало бурный общественный резонанс, стала темой для разговора президентов России и Монголии на прошедших российско-монгольских переговорах.

Владимир Путин подтвердил твёрдое намерение обеих стран «сообща заниматься важными проектами в природоохранной области». Как заявил президент России, стороны будут «взаимодействовать по сохранению трансграничных рек, в том числе Селенги и Ульдзы, которые формируют уникальные экосистемы озера Байкал и Торейских озёр, являющихся всемирным наследием ЮНЕСКО».

Монгольский президент высказался осторожнее, но основную мысль поддержал. Ухнагийн Хурэлсух в своем заявлении для прессы подтвердил имеющиеся «возможности по развитию сотрудничества в сферах энергетики, поставок горюче-смазочных материалов, природного газа, в сфере дорожно-транспортной отрасли, связи, инфраструктуры, сельского хозяйства, природоохранной и других отраслей торгово-экономического сотрудничества».

В совместной декларации, подписанной сторонами по результатам переговоров, отдельным пунктом прописано о «намерении тесно взаимодействовать по вопросам защиты и рационального использования трансграничных водных ресурсов, исходя из учета и уважения интересов друг друга».

- Таким образом, можно сказать, что все наши усилия по привлечению внимания к проблеме и стремление решить ее в пользу сохранения экосистем Даурии, оказались не напрасны, - сообщает пресс-служба Даурского заповедника, комментируя подписанную декларацию.

Обнаружив угрозу, в сентябре 2020 года руководство Даурского заповедника обратилось с тревожной информацией во все вышестоящие инстанции. Проблема была озвучена губернатором Забайкальского края, многими общественными и научными организациями, в результате чего получила широкий резонанс. В течение прошлой зимы в качестве первого ответа на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко и Минприроды России сотрудниками заповедника с привлечением специалистов в области гидротехники и гидрологии подготовлена предварительная оценка влияния плотины на реке Ульдза.

В марте этого года в конференц-зале Даурского заповедника состоялся круглый стол «Торейские озера: чем грозит строительство плотины на реке Ульдза». Итогом заседания стала резолюция, которая с подписями жителей Ононского и Борзинского районов была направлена генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле, директору центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Росслер. Отдельное обращение было отправлено и президенту России Владимиру Путину.

Совместные усилия общественности, в том числе научной, а также депутатов, привели к тому, что в июле этого года вопрос об Ульдзе был вынесен на заседание расширенной 44-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Комитет всемирного наследия высказал «крайнюю озабоченность» началом строительства данной плотины в отсутствие подробной оценки воздействия на окружающую среду и обратился к Монголии с требованием прекратить любые дальнейшие действия до тех пор, пока ОВОС не будет представлена в центр всемирного наследия и рассмотрено МСОП (Международным союзом охраны природы). Срок – до 1 февраля 2022 года.

- Наша надежда на то, что на проблему сохранения Торейских озер, а в целом Даурского экорегиона, обратят внимание на высшем уровне, оправдалась. И то, что во время переговоров Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха, была затронута и эта тема, и соответствующий пункт внесён в совместную декларацию, говорит о том, что все наши усилия и поддержка широкой общественности – жителей Забайкальского края, власти региона, депутатского корпуса – возымела действие. Теперь остается надеяться, что с развитием экономического сотрудничества монгольская сторона окончательно откажется от идеи создания гидросооружений на трансграничных реках, - сообщает пресс-центр заповедника.

Монголия Забайкальский край река природоохранная деятельность

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