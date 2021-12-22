Александра Сажина всю жизнь проработала санэпидемиологом
18 декабря в селе Акша Забайкальского края принимала поздравления Александра Ивановна Сажина. Ей исполнилось 90 лет.
Как сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края, Александра Ивановна Сажина родилась в Акше. После окончания средней школы в 1950 году поступила в медучилище и в 1954 окончила его с дипломом фельдшера-акушера.
- В то время на работу направляли в сёла района. Вот и Александра Ивановна не стала исключением. Как молодого специалиста, её направили работать в село Новокургатай Акшинского района по специальности фельдшер. В течение пяти лет она добросовестно работала, исполняя свои обязанности на высоком профессиональном уровне, - рассказала заведующая отделом ЗАГС Акшинского района Ирина Дубинина.
В этом же селе Александра Сажина встретила и свою вторую половинку – кузнеца Павла Сажина. После возвращения в Акшу устроилась работать в санэпидемстанцию санэпидемиологом, и работала на этой должности всю жизнь. За время трудовой деятельности награждалась благодарственными письмами, почётными грамотами разных уровней, имеет звание «Ветеран труда».
- С мужем Павлом Сажиным вырастили и воспитали двух сыновей, помогали растить троих внучек. А теперь именинница радуется уже троим правнукам. Жизнь, как говорится, сложилась, - добавила Ирина Дубинина.
Жительница забайкальского села отметила 90 лет
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