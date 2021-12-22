В Туве утверждена новая спортивная награда

Общество, Фото: официальный портал Республики Тыва

Ею поощрят лучших в стрельбе из традиционного тувинского лука



В Туве утверждена спортивная награда по поощрению лучших в стрельбе из традиционного тувинского лука «Мерген Адыгжы». Вручение вновь утвержденной государственной награды состоялось в рамках ежегодной спортивной премии «Спортивная элита-2021» в Кызыле.



Новая государственная награда «Мерген Адыгжы Республики Тыва» присваивается спортсмену, занявшему первое место один раз на абсолютном чемпионате Тувы по национальному виду спорта «стрельба из традиционного лука» на национальном празднике «Наадым». Первыми, кто удостоился высокого звания, стали народный хоомейжи Тувы Андрей Монгуш и мастера по изготовлению национальных инструментов и тувинского традиционного лука центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел Сылдыс Монгуш и Айдын Хомушку.



За значительный вклад в развитие спорта и физической культуры были вручены государственные награды и почётные звания. Победителю республиканского турнира по национальной борьбе «Хуреш», занявшему I место на национальном празднике «Наадым-2021», Айдыну Монгушу было присвоено почетное звание «Арзылан моге». Мастеру спорта России по борьбе сумо и по боевому самбо Артуру Шагжы присвоено звание «Начын моге». Победителю республиканского турнира по национальной борьбе «Хуреш», занявшему III место на национальном празднике «Наадым-2021», Саяну Лойгу присвоено звание «Хартыга моге».



Директору спортивной школы Овюрского кожууна, заслуженному тренеру России Виктору Достаю вручена юбилейная медаль в честь 100-летия образования Тувинской Народной Республики. Заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва Барун-Хемчикского района, отличник физической культуры и спорта Республики Тыва Чойган Донгак удостоена благодарности главы Тувы.



За высокие достижения в спорте чемпион мира среди военнослужащих, серебряный призёр чемпионата Европы по вольной борьбе среди мужчин, серебряный призёр чемпионата России по вольной борьбе среди мужчин Начын Монгуш был награжден сертификатом на 3 млн рублей на приобретение или строительство жилья.



Также были отмечены 20 номинантов конкурса «Спортивная элита Республики Тыва», показавших наилучшие результаты на спортивных мероприятиях всероссийского и международного уровня. Об этом сообщает официальный портал Тувы.

