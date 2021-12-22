Аграрии Забайкалья получат новый вид господдержки

Фермеры региона смогут оформлять невостребованные сельхозугодия



Органам местного самоуправления Забайкальского края с 2022 года начнут возмещать затраты на выполнение кадастровых работ и подготовку проектов межевания земельных участков на землях сельхозназначения. Об этом рассказал руководитель регионального аграрного ведомства Денис Бочкарев.



- С 2022 года в России появится новое направление государственной поддержки – возмещение затрат на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ. Это позволит начать процесс оформления невостребованных паевых долей в муниципальную собственность для последующей передачи их сельхозтоваропроизводителям. Объём бюджетных средств, предусмотренных в Забайкалье на реализацию данной программы в следующем году, составит 23,8 миллиона рублей, - пояснил министр.



Как сообщает прессс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края, основной целью госпрограммы является вовлечение в оборот неиспользуемых земель и сохранение в сельхозобороте мелиорированных почв.

