В Чите состоится итоговый турнир по Dota 2
Итоговый турнир Дальнего востока и Сибири на кубок губернатора Забайкальского края по Dota 2 пройдёт с 24 по 26 декабря в спортивном комплексе «Мегаполис Спорт». Мероприятие будет проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.
- На турнире встретятся сильнейшие коллективы и поборются за призовой фонд в 375 тысяч рублей. Приглашаем всех любителей киберспорта на спортивное событие 2021 года, - рассказал председатель Забайкальского краевого регионального отделения федерации компьютерного спорта Евгений Глебов.
Также трансляция игр будет проходить на сервисе Twitch или в социальной сети «ВКонтакте». Дополнительную информацию о соревнованиях можно узнать в группе федерации. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 16+
Киберспортсмены ДФО и СФО поборются кубок губернатора Забайкалья
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