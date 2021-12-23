Киберспортсмены ДФО и СФО поборются кубок губернатора Забайкалья

В Чите состоится итоговый турнир по Dota 2



Итоговый турнир Дальнего востока и Сибири на кубок губернатора Забайкальского края по Dota 2 пройдёт с 24 по 26 декабря в спортивном комплексе «Мегаполис Спорт». Мероприятие будет проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.



- На турнире встретятся сильнейшие коллективы и поборются за призовой фонд в 375 тысяч рублей. Приглашаем всех любителей киберспорта на спортивное событие 2021 года, - рассказал председатель Забайкальского краевого регионального отделения федерации компьютерного спорта Евгений Глебов.



Также трансляция игр будет проходить на сервисе Twitch или в социальной сети «ВКонтакте». Дополнительную информацию о соревнованиях можно узнать в группе федерации. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



Возрастное ограничение 16+

