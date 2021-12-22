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Чемпион Паралимпиады из Бурятии осваивает новый вид спорта

Чемпион Паралимпиады из Бурятии осваивает новый вид спорта
Общество,  Фото:страница Михаила Асташова
Михаил Асташов встал на лыжи

«Встать на лыжи» призывает двукратный чемпион Паралимпиады Михаил Асташов. Он сам осваивает новый вид спорта, на этот раз зимний.

- В межсезонье осваиваю новый вид спорта. Всем, кто устал сидеть в душных офисах и заниматься в надоевших тренажерных залах, рекомендую взять лыжи и пойти покататься по зимнему лесу на лыжах, благо снега навалило. Я сегодня получил кайф и удовольствие! – рассказывает Асташов в соцсети.

Его многочисленные подписчики, комментируя пост, поддерживают спортсмена в освоении нового вида спорта:

- Миша - ты большой боец!!! Мотиватор, Будь здоров
- Как хорошо, что Вы есть!
- Сил, здоровья для покорения новых побед! Михаил, обнимаю, вы мой герой!
- Миша в прошлом году бы начал, в этом и на зимней золото было бы твоим
- Он и на лыжах! Браво!!!!

На Паралимпийских играх в Токио Михаил Асташов стал дважды чемпионом в велодисциплинах. Первую медаль он завоевал в гонке преследования на дистанции 3000 метров. В финале он на целый круг опередил канадца. При этом в предварительных заездах он установил новый мировой рекорд. Вторую золотую медаль Михаил выиграл в шоссейной гонке с раздельным стартом.

Своим примером Михаил Асташов показывает людям, что всё возможно, что любой человек в силу своих дерзаний может покорить любые вершины.

Михаил среди главных претендентов на звание «Лучший спортсмен года Улан-Удэ». Итоги конкурса подведут в конце декабря, а затем будет озвучено также и имя лучшего спортсмена года Бурятии.
спорт Паралимпийские игры лыжные гонки

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