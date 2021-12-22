В микрорайоне Улан-Удэ пройдёт очередной «собачий» рейд

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Жителям разъяснят правила содержания животных



23 декабря в микрорайоне Шишковка города Улан-Удэ пройдёт восьмой массовый межведомственный рейд по разъяснению правил содержания животных. Его проведёт комитет городского хозяйства совместно с управлением административного контроля, администрацией Железнодорожного района, городской станцией по борьбе с болезнями животных, полицейскими и т. д. Мероприятие проводится по общегородскому плану профилактики нападений безнадзорных животных.



В рамках рейда в течение дня с 10:00 до 17:00 пройдут профилактические мероприятия по регистрации и вакцинации домашних питомцев, а также отлову животных без владельцев.



Оперативный штаб будет работать около средней общеобразовательной школы №48, по адресу улица Чертенкова, 100а. По указанному адресу можно вакцинировать своего питомца, а также зарегистрировать его и получить жетон. Кроме этого, для регистрации и вакцинации по номеру 37-96-16 можно вызвать мобильную группу на дом.



- С жалобами на нарушение правил выгула домашних животных можно обратиться с заявлением в управление административного контроля комитета городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ по телефону: 37-72-52, - сообщает управление по информационной политике администрации города.

