В микрорайоне Улан-Удэ пройдёт очередной «собачий» рейд

Жителям разъяснят правила содержания животных
23 декабря в микрорайоне Шишковка города Улан-Удэ пройдёт восьмой массовый межведомственный рейд по разъяснению правил содержания животных. Его проведёт комитет городского хозяйства совместно с управлением административного контроля, администрацией Железнодорожного района, городской станцией по борьбе с болезнями животных, полицейскими и т. д. Мероприятие проводится по общегородскому плану профилактики нападений безнадзорных животных.
В рамках рейда в течение дня с 10:00 до 17:00 пройдут профилактические мероприятия по регистрации и вакцинации домашних питомцев, а также отлову животных без владельцев.
Оперативный штаб будет работать около средней общеобразовательной школы №48, по адресу улица Чертенкова, 100а. По указанному адресу можно вакцинировать своего питомца, а также зарегистрировать его и получить жетон. Кроме этого, для регистрации и вакцинации по номеру 37-96-16 можно вызвать мобильную группу на дом.
- С жалобами на нарушение правил выгула домашних животных можно обратиться с заявлением в управление административного контроля комитета городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ по телефону: 37-72-52, - сообщает управление по информационной политике администрации города.
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