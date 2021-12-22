В районах Улан-Удэ заключены новые контракты на отлов собак

Подрядчики уже приступили к отлову безнадзорных животных



В Железнодорожном и Советском районах столицы Бурятии заключены новые контракты на отлов собак. В Советском районе муниципальный контракт заключен с ООО «Ананда», в Железнодорожном – с ООО «ЦАСС», сообщает комитет городского хозяйства. Подрядчики приступили к отлову безнадзорных животных с 20 декабря.



Новые операторы до 1 июня 2022 года обязаны отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее одной тысяч собак.



- Для удобства горожан с 21 декабря начал работу многоканальный круглосуточный телефон для приема обращений на отлов безнадзорных животных в Советском и Железнодорожном районах: 37-83-13, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ. - В Октябрьском районе подать заявку на отлов можно по номеру телефона: 67-92-92. Также для приёма заявок работает единый вайбер-чат, куда можно направлять заявки со всех районов города с приложением фотодоказательств.



Для оформления заявки на отлов безнадзорного животного необходимо указать следующую справочную информацию: ФИО и контактный номер телефона обратившегося, ориентировочный адрес обитания безнадзорных животных, а также их примерное количество.



Напомним, агрессивные особи после отлова и осмотра по регламенту будут содержаться в приютах до момента передачи новому владельцу или наступления естественной смерти.



– Некоторые заявители отказываются оставлять контактный номер телефона, что существенно затрудняет процесс отлова специализированными службами агрессивных собак, из-за невозможности определить какая именно особь из отловленных проявляет враждебность, – сообщил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

