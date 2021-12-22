Подрядчики уже приступили к отлову безнадзорных животных
В Железнодорожном и Советском районах столицы Бурятии заключены новые контракты на отлов собак. В Советском районе муниципальный контракт заключен с ООО «Ананда», в Железнодорожном – с ООО «ЦАСС», сообщает комитет городского хозяйства. Подрядчики приступили к отлову безнадзорных животных с 20 декабря.
Новые операторы до 1 июня 2022 года обязаны отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее одной тысяч собак.
- Для удобства горожан с 21 декабря начал работу многоканальный круглосуточный телефон для приема обращений на отлов безнадзорных животных в Советском и Железнодорожном районах: 37-83-13, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ. - В Октябрьском районе подать заявку на отлов можно по номеру телефона: 67-92-92. Также для приёма заявок работает единый вайбер-чат, куда можно направлять заявки со всех районов города с приложением фотодоказательств.
Для оформления заявки на отлов безнадзорного животного необходимо указать следующую справочную информацию: ФИО и контактный номер телефона обратившегося, ориентировочный адрес обитания безнадзорных животных, а также их примерное количество.
Напомним, агрессивные особи после отлова и осмотра по регламенту будут содержаться в приютах до момента передачи новому владельцу или наступления естественной смерти.
– Некоторые заявители отказываются оставлять контактный номер телефона, что существенно затрудняет процесс отлова специализированными службами агрессивных собак, из-за невозможности определить какая именно особь из отловленных проявляет враждебность, – сообщил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.
В районах Улан-Удэ заключены новые контракты на отлов собак
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подрядчики уже приступили к отлову безнадзорных животных
Стороны договорились тесно взаимодействовать по вопросам защиты и рационального использования Селенги и Ульдзы
В настоящее время военнослужащие проходят переподготовку перед тренировками
В онлайн-турнире принимают участие школьники республики
Спортсменка стала серебряным призёром в гонке на 15 км
В День энергетика Гусиноозёрская ГРЭС отмечает 45-летие со дня пуска первого энергоблока
Каждую ночь работают пять грейдеров
В республике доля мессенджера достигла 47%
Улан-удэнка поделилась впечатлениями о перелёте в страну улыбок
Ситуацию прокомментировали в Роспотребнадзоре
Общественники ищут неравнодушных людей, способных порадовать ребятишек с ограниченными возможностями
Во время служебной командировки сотрудники полиции спасли людей из горящей машины
На работы выделили более 37 млн
Это первый в мире иммерсивный мюзикл
До 26 декабря поездки в купе можно совершить со скидкой до 60 процентов