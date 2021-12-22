В Бурятии разыгрывают кубок по спортивному туризму

В онлайн-турнире принимают участие школьники республики



С 21 по 22 декабря проходят онлайн-соревнования на кубок Бурятии по спортивному туризму, посвящённые 65-летию ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта и 60-летию туристского лагеря «Юность».



За кубок республики борются 23 команды из общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования детей Заиграевского, Закаменского, Кабанского, Тункинского, Кяхтинского, Окинского, Мухоршибирского, Хоринского, Кижингинского районов и города Улан-Удэ.



Команды, состоящие из 6 человек, принимают участие в любых видах соревнований: «Техника пешеходного туризма», «Спортивное ориентирование», «Страховочная система» и «Туристские узлы». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

