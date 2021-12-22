Бурятское кино покажут в Москве

Два фильма из Бурятии смогут увидеть москвичи



В кинотеатре «Иллюзион» в столице России состоится показ двух фильмов в рамках «Уикенда бурятского кино», организованного Госфильмофондом России при поддержке полномочным представительством республики Бурятия при президенте Российской Федерации. Событие произойдёт 25 декабря.



- Наш фильм покажут в Москве, количество мест ограничено. Это радостная новость для тех, кто постоянно интересовался, где можно посмотреть наше кино «Золото империи» в Москве, - сообщил «Байкал Daily» режиссёр фильма Юрий Ботоев.



Кроме фильма «Золото империи» (12+), москвичи и гости столицы смогут увидеть «Булаг 2. К новой жизни» (6+) режиссёра Солбона Лыгденова. Действие фильма разворачивается в Тункинской долине. Успешный бизнесмен Вячеслав возвращается к себе на малую Родину, забрать маму с собой, сообщается в афише уик-энда бурятского кино. Фильм был снят за восемь съёмочных дней во время новогодних каникул с 1 по 9 января 2020 года. Он демонстрируется на бурятском языке с русскими субтитрами.



Свой фильм «Золото империи» представит и обсудит после показа со зрителями режиссёр и сценарист Юрий Ботоев.



По сюжету этого фильма, пятеро молодых людей отправляются на поиски легендарного золота Колчака по карте, случайно найденной в запасниках музея.



- Неожиданно в поиски экспедиции властно врывается столетнее прошлое этих мест – те самые изломы времени, о которых пророчески говорит одна из охотниц за золотыми слитками. Красные и белые, измотанные гражданской войной, тоже имеют свои планы на золото Верховного правителя России, - говорится в анонсе бурятской киноленты.

