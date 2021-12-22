Дороги в селе в Бурятии зимой становятся непроходимыми

Жители села обратились в прокуратуру



В прокуратуру обратились жители микрорайона Заречный села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии. Они заявили о неудовлетворительном состоянии дороги, затруднении проезда к жилым домам в зимний период.



Установлено, что проезжая часть с грунтовым покрытием имеет неровности дорожного полотна в виде выбоин, просадок, колеи. Эта дорога на кадастровый учёт не поставлена, право собственности на неё не зарегистрировано, оценка технического состояния не проводилась, проект организации дорожного движения не разрабатывался.



- В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском об обязании Прибайкальской районной администрации устранить нарушения, обеспечить проведение работ по содержанию дороги в течение всего зимнего периода 2021-2022 годов с выполнением мероприятий по снегоочистке, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Прибайкальский районный суд требования прокурора удовлетворил.

