Жительницу Бурятии через суд обязали оформить детей в «долю»

Женщины купил дом на маткапитал и не оформила жильё на детей



Прокуратура Иволгинского района Бурятии выявила нарушение жилищных прав несовершеннолетних при использовании средств материнского капитала. Установлено, что жительница села Иволгинск приобрела жильё с использованием средств материнского капитала.



В нарушение закона в течение длительного периода, с 2013 года, женщина не принимала мер к оформлению недвижимости, приобретённой с использованием материнского капитала, в общую долевую собственность.



Прокурор района обратился в суд с иском о понуждении женщины выделить на троих детей доли в праве собственности на жильё, купленное на маткапитал.



Иволгинский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

