Женщины купил дом на маткапитал и не оформила жильё на детей
Прокуратура Иволгинского района Бурятии выявила нарушение жилищных прав несовершеннолетних при использовании средств материнского капитала. Установлено, что жительница села Иволгинск приобрела жильё с использованием средств материнского капитала.
В нарушение закона в течение длительного периода, с 2013 года, женщина не принимала мер к оформлению недвижимости, приобретённой с использованием материнского капитала, в общую долевую собственность.
Прокурор района обратился в суд с иском о понуждении женщины выделить на троих детей доли в праве собственности на жильё, купленное на маткапитал.
Иволгинский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Жительницу Бурятии через суд обязали оформить детей в «долю»
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