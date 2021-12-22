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Жительницу Бурятии через суд обязали оформить детей в «долю»

Жительницу Бурятии через суд обязали оформить детей в «долю»
Общество,  Фото:pixabay.com.
Женщины купил дом на маткапитал и не оформила жильё на детей

Прокуратура Иволгинского района Бурятии выявила нарушение жилищных прав несовершеннолетних при использовании средств материнского капитала. Установлено, что жительница села Иволгинск приобрела жильё с использованием средств материнского капитала.

В нарушение закона в течение длительного периода, с 2013 года, женщина не принимала мер к оформлению недвижимости, приобретённой с использованием материнского капитала, в общую долевую собственность.

Прокурор района обратился в суд с иском о понуждении женщины выделить на троих детей доли в праве собственности на жильё, купленное на маткапитал.

Иволгинский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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