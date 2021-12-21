Девятиклассник из Улан-Удэ выиграл грант почти на 800 тысяч

Общество, Фото: предоставлено Татьяной Китаевой

Два школьника из Бурятии победили в престижной «Большой перемене»



Девятиклассник улан-удэнской школы №32 Иван Китаев и девятиклассница Алина из гимназии №33 стал победителями престижного всероссийского конкурса «Большая перемена». Победители из Бурятии получили по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.



На конкурс подавали заявки ученики со всей страны, всего было заявлено более 2,5 млн участников. В полуфинал прошли около шести тысяч участников, в финал – около 1,5 тысяч. Из них отобрали 300 победителей в разных возрастных категориях. В финал от Бурятии пробились девять учеников 9-11 классов.



15-летний Иван Китаев получил грант на сумму 798 тысяч рублей от федерального агентства по делам молодёжи на реализацию своего проекта.



Иван победил с проектом «Клуб финансовой грамотности для школьников 12-17 лет FinClub. Средства гранта пойдут на оснащение клуба техникой, закуп мебели, формирование библиотечного фонда, приобретение экономических игр, рассказала «Байкал-Daily» мама школьника Татьяна.



При клубе будут проводиться бесплатные мероприятия по финансовой грамотности для подростков. Мероприятия включают в себя экономические игры, мастер-классы по созданию финансовой стратегии, встречи с экспертами. При клубе будет работать специализированная библиотека, в которой можно выбрать для чтения интересную книгу в сфере финансов, экономики и др. В рамках клуба также планируется работа над созданием медиапрограммы «Финансовая грамотность».



В реализации проект помогут школьные педагоги и Малая академия наук.



Иван увлекается журналистикой, он снимается в «Школьном телевидении», также среди его увлечений бокс. Помимо этого, талантливый юный улан-удэнец окончил музыкальную школу – умеет играть на фортепиано и гитаре.

