Подрезка деревьев продолжается и зимой
В Улан-Удэ продолжается обрезка деревьев. На этот раз обкорнали очередные деревья в центре города – возле Художественного музея.
- Зимой обрезка деревьев нужна для придания формы кроне и правильного направления роста веток, омоложения устаревающих деревьев, а также для безопасности горожан и их имущества, - заявили в комитете городского хозяйства Улан-Удэ.
Всего до конца года в Улан-Удэ планируют подрезать более 700 деревьев. Помимо этого, выполняется подрезка кустарников и живых изгородей.
В Улан-Удэ обкорнали очередные деревья
Общество, Фото:
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