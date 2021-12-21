В Улан-Удэ обкорнали очередные деревья

Подрезка деревьев продолжается и зимой



В Улан-Удэ продолжается обрезка деревьев. На этот раз обкорнали очередные деревья в центре города – возле Художественного музея.



- Зимой обрезка деревьев нужна для придания формы кроне и правильного направления роста веток, омоложения устаревающих деревьев, а также для безопасности горожан и их имущества, - заявили в комитете городского хозяйства Улан-Удэ.



Всего до конца года в Улан-Удэ планируют подрезать более 700 деревьев. Помимо этого, выполняется подрезка кустарников и живых изгородей.

