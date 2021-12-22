В Бурятии сохранится морозная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ днём до -22 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 декабря по республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -29,-34, местами -39,-44, днём -20,-25, по северной половине -30,-35, местами по Прибайкалью и южной половине ночью -19,-24, днём -12,-17.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -29,-31, днём -20,-22.



