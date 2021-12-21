Юные защитники природы помогают кормить птиц
Экскурсию провели сотрудники Кабанского лесхоза для экологического объединения «Экоорлята» из Байкало-Кударинской средней школы.
Школьники прогулялись по лесу, увидели красивые зимние пейзажи, а также научились различать хвойные деревья по иголочкам.
- Дети с горящими глазами слушали нас и задавали очень много вопросов о лесных животных и деревьях. Нам очень нравится устраивать для ребят различные экскурсии и конкурсы. Такие занятия запоминаются надолго, а детишки ещё долгое время будут делиться своими эмоциями, - рассказал инженер по лесопользованию Кабанского лесхоза Руслан Скориков.
В лес ребята пришли не с пустыми руками, а подготовили лакомства для птичек и повесили их на деревьях.
- Совсем скоро наступит самый волшебник праздник для детей – Новый год. Поэтому с ребятами решили сделать съедобные лакомства для птичек в виде ёлочных игрушек. У нас получились бусы из несолёного сала и яблочек, а также апельсиновые корзинки с крупой, - с улыбкой рассказала школьный руководитель ребят Алла Пермякова.
В конце встречи дети получили в подарок книжки-раскраски «Лесная сказка», рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии дети сделали бусы из сала
Общество, Фото:
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